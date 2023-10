Eisenacher reden über Erfahrungen mit Toleranz

Eisenach. Die Ausstellung „Toleranzräume“ ist bis Sonntag auf dem Eisenacher Markt geöffnet. Zum Thema wurden Menschen verschiedenen Alters befragt.

Die Ausstellung „Toleranzräume“ auf dem Eisenacher Markt ist noch bis Sonntag, 15. Oktober, geöffnet. In dem Zusammenhang wird in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden Organisatorinnen, Nicole Päsler und Ulrike Quentel von der Stadtverwaltung Eisenach zu einer Gesprächsreihe unter dem Titel „Im Gespräch mit….“ eingeladen hatten.

Menschen aus Eisenach berichteten über ihre Erfahrungen und Herausforderungen mit Vielfalt und Toleranz und äußerten ihre Wünsche für einen respektvollen Umgang miteinander. Entstanden sind spannende Interviews, die Einblicke in verschiedene Lebenswelten geben. So erzählt der Leiter der Polizeiinspektion Eisenach, Ronny Pommer, über den Verlust an Respekt gegenüber Einsatzkräften. Uta Lapp-Hirschfelder vom Schwerhörigenverein berichtet über die Schwierigkeiten von gesellschaftlicher Teilhabe, und Schülerinnen und Schüler der Waldorfschule Eisenach über die Herausforderungen als Schule ohne Rassismus.

Gespräche sind sowohl live als auch später in der Audiothek hörbar

Aber auch der Beitrag von Kunst und Kultur zu Vielfalt und Haltung wird in Gesprächen mit Vertretern des Theaters am Markt und vom Jungen Schauspiel des Landestheaters Eisenach thematisiert.

Die Gespräche sind ab Montag, 16. Oktober, täglich in der Zeit von 14 bis 15 Uhr im Wartburgradio 96,5 zu hören und anschließend in der Audiothek unter www.wartburgradio.com nachhörbar.

Die Ausstellung Toleranzräume wurde von der Stadtverwaltung Eisenach und der lokalen Partnerschaft für Demokratie vor Ort organisiert. Sie ist am Sonnabend, 14. Oktober, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 17 Uhr geöffnet.