Eisenacher Rhönklub fährt zum Wandertag

Eisenach. Wie man zum Thüringer Wandertag kommt.

Am Samstag, 11. September, fährt der Eisenacher Rhönklub nach Suhl/Schmiedefeld zum 29. Thüringer Wandertag. Verschiedene Wanderungen, von 4 bis 10,5 Kilometer Länge, sind dabei im Angebot. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Handwerkermarkt. Ein Sonderbus des Rhönclubs Eisenach startet an diesem Samstag um 8 Uhr vom Busbahnhof in Eisenach. Die Rückfahrt ab Schmiedefeld ist für 16.30 Uhr vorgesehen. Anmeldungen auch für Gäste bei Gerda Jäger unter Telefon: 0151/23539806.