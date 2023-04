Eisenacher Rhönklub wandert zu den Adonisröschen

Eisenach. Der Rhönklub Zweigverein Eisenach organisiert eine Wanderung zur Adonisröschenblüte bei den Drei Gleichen. Gäste sind zu der Tour willkommen.

Der Rhönklub Zweigverein Eisenach lädt zu einer Wanderung am Donnerstag, 27. April, in der Region um Wandersleben zur Adonisröschenblüte ein. Treffpunkt ist in der Halle des Hauptbahnhofes Eisenach um 11.45 Uhr. Mit dem Zug geht es nach Gotha und von dort mit dem Bus weiter. Die Wanderstrecke beträgt dann rund fünf Kilometer. Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung bei Gerda Jäger erforderlich, Tel.: 0151 / 23539806. Gäste sind herzlich willkommen.

Der Frühlings-Adonis (Adonis vernalis) ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Adonisröschen in der Familie der Hahnenfußgewächse. Als Frühblüher bildet er im April seine auffälligen gelben Blüten aus. In Zentraleuropa steht die Art unter Naturschutz.