Eisenacher Sonderimpfaktion im Rautenkranz

Eine Sonder-Corona-Impfaktion gibt es am 3. Dezember in Eisenach.

Eisenach. Termin ist am 3. Dezember von 13 bis 18 Uhr.

In Zusammenarbeit mit der Stadt Eisenach bietet die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen am Freitag, 3. Dezember, eine Sonderimpfaktion in der Eisenacher Stadtverwaltung an. Los geht es um 13 Uhr im Gebäude Markt 22(ehemals Rautenkranz/ Eingang über Badergasse). Das Ende der Aktion ist um 18 Uhr vorgesehen.

Verimpft werden, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, die Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie Biontech. Geimpft wird ohne Voranmeldung oder Termin, der Impfausweis ist mitzubringen. Die Stadt weist darauf hin, dass nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung steht, und es aufgrund der großen Nachfrage zu erheblichen Wartezeiten kommen kann.