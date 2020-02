Georg Maier (links) im Gespräch mit Bodo Ramelow. Der ehemalige Innenminister ist Gast einer Diskussionsrunde in Eisenach, die sich um die schwierige Regierungsbildung in Thüringen dreht.

Eisenacher SPD lädt zur Diskussion ein

Die Eisenacher SPD lädt zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Regierungskrise in Thüringen – Wie geht es jetzt weiter?“ ein. Dazu werden der ehemalige Thüringer Innenminister und jetzige Landtagsabgeordnete Georg Maier und die amtierende Kulturstaatssekretärin Babette Winter (beide SPD) erwartet.

„Wir brauchen einen Neuanfang im Landtag. Die öffentliche Debatte und die Demonstrationen in unzähligen Städten zeigen, dass die Menschen in Thüringen diese Machtspiele nicht mittragen“, so Heidrun Sachse, Vorsitzende des Eisenacher Stadtverbands. Darüber wolle man mit Bürgern ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 27. Februar, ab 18 Uhr im Nachbarschaftszentrum in der Goethestraße 10 in Eisenach statt.