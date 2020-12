Eisenacher Spielball im Auftakt zum Kalten Krieg

Der Geschäftsführer der „Stiftung Automobile Welt Eisenach“, Matthias Doht, präsentiert in einem EMW 340-2 von 1953 in der Ausstellung des Museums sein neues Buch „BMW/ EMW 340 - Die erste Nachkriegskonstruktion aus Eisenach". Hinten ist ein Vorgänger, der BMW 321, der ab 1939 in Eisenach gefertigt wurde, zu sehen.