Eisenacher spielen in historischen Kulissen und Kostümen

Ein Film mit der Nikolaikirche sowie Senioren und Seniorinnen aus Eisenach im Kino – normalerweise hätte es das nicht gegeben. Stephan Rumphorst wählte für seine Produktion „Jedermann – Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal mit der Bürgerbühne 50+ des Landestheaters Eisenach coronabedingt den Film als Notvariante. Die Not hat sich als Tugend erwiesen.

Jedermann, reich und hartherzig. Bittsteller verhöhnt er, einen Schuldner schickt er trotz Wehklage von Weib und Kind ins Verließ. Nicht mal die alte Mutter kann sein Herz erweichen. Doch Gott hat genug davon: Der Tod soll Jedermann vor sein Gericht rufen. Jedermann bettelt um Gnade und kann schließlich eine Stunde herausschinden.

Wie solch ein Märchen mit so viel Moralkeule und Klischees zeitgemäß inszenieren? Regisseur Rumphorst versuchte gar nicht erst, zwanghaft zu modernisieren, sondern hat traditionell mit historischen Kulissen und Kostümen in Eisenach gedreht, ja gar die personifizierten Kräfte bewusst überzogen ausstaffiert und charakterisiert. Der Mammon im engen Goldanzug, hämisch und garstig. Der Teufel mit großen Hörnern, wütig und anmaßend. Die Werke in alten Lumpen, schmachtend und matt. Der Glaube mit kunstvollem Kopfschmuck, sanftmütig und ehrgebietend. Der Tod im weißen Gewand, unerbittlich und klar. Und schließlich Gott, ein Geniestreich: Dargestellt durch eine riesige Holzplastik mit blau leuchtenden Augen (Betty Otto und Alexander Beisel) mit allerlei Getier im Bart und der Stimme des ehemaligen Diakoniechefs Eberhard Grüneberg – imposant und ja, irgendwie schon allmächtig wirkend. Sehr theatralisch agieren auch die Menschen wie der gute Gesell, der Schuldner mit Familie, die Festmahls-Gemeinschaft, die Buhlschaft – alle ebenso in zauberhaften Kostümen.

Die „SpätSünder?!“, wie sich die Schauspieler und Schauspielerinnen nennen, spielen für Laien erstaunlich kompetent, wobei sich hier die Schnitt-Technik eines Filmes sicher besonders bewährt hat. Alle übernehmen ihre Rollen mit Hingabe und Passgenauigkeit, stellvertretend sei Dieter Salzmann als Jedermann genannt – selbstsüchtig und lebensgierig, später ängstlich und verzweifelt, wobei er den Tod ein bisschen zu gefasst aufzunehmen scheint.

Die Kamera und Postproduktion übernahm Eric Maier-Rehm, ein ehemaliger Waldorfschüler aus Eisenach, der erneut seine Kompetenz und Phantasie beweist.

Nächste Vorstellungen am 14. Oktober, 15 Uhr, und 21. Oktober, 17.30 Uhr, im Capitol Eisenach