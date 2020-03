Das Eisenacher Automobilmuseum stellte in Stuttgart einen Sportwagen BMW-Ihle 600 vor, der auf den legendären Eisenacher Dixis und BMW-Modellen des Typs 3/15 PS beruht.

Eisenach. Mit einem Sportwagen BMW-Ihle 600 hat sich das Eisenacher Automobilbaumuseum auf einer Oldtimermesse in Stuttgart vorgestellt.

Eisenacher Sportwagen in Stuttgart

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Sportwagen in Stuttgart

Erstmalig war das Eisenacher Automobilmuseum auf der 20. Retro Classic in Stuttgart vertreten. Dies war möglich durch die Zusammenarbeit mit dem Oldtimer-Netzwerk, das mit am Gemeinschaftsstand von ADAC und FIVA präsent war. Da in diesem Jahr klassische Rennsportwagen im Mittelpunkt der Stuttgarter Oldtimermesse standen, wurde dort ein Sportwagen BMW-Ihle 600 präsentiert, der auf den legendären Eisenacher Dixis und BMW-Modellen des Typs 3/15 PS beruht.

Vom Automobilmuseum wurden für den Messestand umfangreiche Tafeln zur Geschichte der kleinen Eisenacher Dixi-Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, die dort dankenswerterweise vom Präsidenten der IG-Dixi, Prof. Gottfried Müller, fachkundig erörtert wurden.

Dabei wurden auch Flyer und Werbematerial für das Eisenacher Automobilmuseum an die Messebesucher verteilt.

Die Retro Classic in Stuttgart ist die größte Oldtimermesse im süddeutschen Raum und hatte trotz Coronakrise in diesem Jahr von 27. Februar bis 1. März 60.000 Besucher.