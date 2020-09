Eisenacher Stadtpanoramen virtuell zum Genießen

Um eine neue Funktionalität erweitert hat die Stadt Eisenach ihre Internetseiten. Ab sofort ist es möglich, Eisenach von fast jedem Ort der Welt aus mit dem Smartphone, Tablet oder Computer zu besuchen und neue Aspekte zu entdecken, vor allem bildlich.

Für packende Panoramafotografie habe es der Stadt Eisenach nie an attraktiven Motiven gemangelt. In Kooperation mit dem Gründer- und Innovationszentrum Eisenach seien jetzt einige dieser Motive eingefangen und in einer Virtual-Reality-Umgebung sichtbar gemacht worden, besagt eine städtische Pressemitteilung. Spektakuläre Blickwinkel hochauflösender Kameras aus der Vogelperspektive wurden demnach kombiniert mit 360-Grad-Panoramen auf Plätzen, in Straßen und Gebäuden der Stadt und Multimediainhalten.

Eisenach möchte sich interaktiv zeigen

Eine Einladung ist das, Eisenach einmal anders – vielleicht auch mit einer VR-Brille – quasi im Flug zu erkunden. Joachim Gummert, Geschäftsführer des Gründer- und Innovationszentrums, erklärt dazu: „Eisenach braucht sich im Wettbewerb als Wirtschafts- und Lebensstandort oder touristische Destination nicht zu verstecken, sondern muss sich zeigen – auch digital und interaktiv.“

Zusammen mit Sebastian Stolz von der Firma Filmwild (Drohnenaufnahmen) und Luisa Klein, Studentin an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, wurde das Projekt Anfang des Jahres durch Gummert gestartet. Wer Interesse hat, kann jetzt beispielsweise einen bequemen Online-Rundgang durch die Georgenkirche unternehmen. Hinzu kommen Rundgänge durch das Thüringer Museum Eisenach, das Museum Automobile Welt Eisenach, die Elisabethkirche und die vormalige Brauerei.

Aus der Vogelperspektive wird das Gefühl von Freiheit und Weite vermittelt. Das sei, so Gummert, erst der Anfang. Vorgesehen sei eine ständige Erweiterung des virtuellen Projektes durch das Einarbeiten von weiteren Sehenswürdigkeiten, Plätzen, Branchen, Infopunkten und anderem.