Eisenacher Stadtradeln: Mehr als 71.000 Kilometer kommen zusammen

Eisenach. Siegerehrung für die Aktion Stadtradeln in Eisenach. Der beste Einzelstarter schafft 1655 Kilometer.

Dauersieger bleibt eben Dauersieger: Auch bei der diesjährigen Stadtradel-Aktion in Eisenach war in der Kategorie „Bester Teilnehmer“ Clemens Roschka wieder nicht zu schlagen. Im Aktionszeitraum hat er mit 1655 Kilometern die längste Strecke auf dem Rad zurückgelegt, auf den Plätzen zwei und drei folgten Uwe Gebhardt mit 1277 und Hagen Gräfe mit 1153 Kilometern.

Natürlich sei es auch ein bisschen Wettbewerbs-Charakter der Klima-Bündnis-Kampagne, aber letztlich, so Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), träten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer „für Klimaschutz, die eigene Gesundheit, mehr Radförderung, eine lebenswerte Stadt und für mehr Spaß beim Radfahren in die Pedale. „Ich bin sehr stolz, dass wir auch in diesem Jahr mehr Radfahrerinnen und Radfahrer für die Aktion Stadtradeln begeistern konnten. Der neue Kilometerrekord zeigt mir, dass wir in unserer Stadt auf dem richtigen Weg sind“, freute sich Wolf, dass die Zahlen des Vorjahres überboten wurden.

Insgesamt haben 282 Menschen in Eisenach beim Stadtradeln teilgenommen und dabei 71.693 Kilometer während der 21 Tage andauernden Aktion klimafreundlich zurückgelegt. Im Vergleich zu einer entsprechend weiten Autofahrt sei, so die Stadtverwaltung, auf diese Weise der Ausstoß von etwa zwölf Tonnen CO 2 vermieden worden.

Die besten Teams und Einzelpersonen erhielten für ihre Leistungen eine Urkunde und Eisenach-Gutscheine überreicht. Es wurden in den drei Kategorien, Teilnehmer/in mit den meisten Kilometern, Radelaktivstes Team (Team mit den meisten Radkilometern insgesamt) und Team mit den meisten Radkilometern pro Kopf ausgezeichnet.

Bei den Mannschaften mit der höchsten Pro-Kopf-Strecke belegten die Velo-City-Raptors den dritten Platz mit 486 pro Kopf zurückgelegten Kilometern. Davor rangierte das Team Caritas (561 km). Es siegte das Team Wartburg-Trails mit 643 Kilometern pro Teammitglied.

Die meisten Kilometer als Team legte die Mannschaft des Bosch-Werkes mit 15.356 zurück. Damit lagen die 55 Radlerinnen und Radler weit vor dem Team des ADFC, das mit 28 Mitgliedern auf 8269 Kilometer kam und dem Team Diako Eisenach, bei dem 20 Mitglieder 6678 Kilometer erstrampelten.

Seit 2017 beteiligt sich Eisenach am Stadtradeln des Klima-Bündnisses. 2024 findet die Aktion zum achten Mal in Eisenach statt. Bereits jetzt können sich Radfreunde den Stadtradeln Zeitraum vom 2. bis 22. September 2024 vormerken.