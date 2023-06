Eisenacher Stadtrat berät über Friedhofsgebühren

Auch über die Anhebung der Friedhofsgebühren hat der Eisenacher Stadtrat in seiner nächsten Sitzung zu beraten.

Eisenach. Eisenacher Stadtparlament tagt am Dienstag öffentlich.

Der Stadtrat der Stadt Eisenach trifft sich am Dienstag, dem 6. Juni, 17 Uhr, zu seiner 37. Sitzung im Verwaltungsgebäude Am Markt 22. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem eine überplanmäßige Ausgabe für die Neueindeckung des Dachs vom Jugendclub Alte Posthalterei und die Abstimmung über einen Antrag der CDU zur Öffnung des historischen Nikolaitors für den Kraftfahrzeugverkehr. Beraten wird auch über die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen sowie Beschlüsse über Änderungen der Friedhofsgebühren und die Neufassung der Friedhofssatzung.