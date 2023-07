Eisenacher Südviertel: Ampel am Philosophenweg

Eisenach. Wegen der Bauarbeiten in der Marienstraße und der Zufahrt zu Parkplätzen wird eine Lichtsignalanlage aufgestellt.

Im Zuge der Bauarbeiten in der Eisenacher Marienstraße wurde im Bereich der Engstelle des Philosophenweges eine Ampelanlage aus Richtung Marienstraße und Domstraße kommend eingerichtet, um den Anwohnern Am Frauentor und Teilen der Marienstraße eine Zufahrt zu ihren Parkplätzen zu ermöglichen, so die Stadt. Diese Regelung gelte voraussichtlich bis zur Freigabe der regulären Zufahrt in die Marienstraße. Ein genauer Endtermin ist noch nicht bekannt.