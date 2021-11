Eisenacher TAM lockt mit neuer Premiere

Eisenach. Ein-Frau-Stück am Samstag ab 19.30 Uhr.

„Fast food fast fashion fast satt“ ist der Titel des neuesten Werkes, das das Eisenacher Theater am Markt (TAM) als Premiere auf die kleine Bühne an der Goldschmiedenstraße bringt. Uraufführung des Ein-Frau-Stückes ist am Samstag, 13. November, um 19.30 Uhr. Autorin des Stückes (Originaltitel: „Buy little buy less buy nothing at all“) ist Claire Dowie, das von Michael Raab ins Deutsche übersetzt wurde.

„Klar ist es Schrott, wir wissen, dass es Schrott ist. Aber es ist billiger Schrott. Ein Tanga für 50 Pence? Burner. Ich nehm zwei Dutzend, ein Schnäppchen.“ So und so ähnlich war die Einkaufsmentalität der Erzählerin, bis sie eines Tages eine Panikattacke im Primark in London erwischt. Ausgelöst durch dieses Ereignis ist sie nicht mehr in der Lage, ein Geschäft zu betreten. Dafür soll es einen Namen geben. Shopophobie. Eine gefährliche Krankheit, die zum Hungertod führen kann. Oder zum Umdenken. Oder zu Glück und Freiheit?

Unter der Regie von Christian Mark ist die 16-jährige Kimmy Fröbel aus Großenlupnitz zu erleben, die bereits seit acht Jahren im TAM aktiv ist. Sie war schon in den Produktionen „Komisch“, „Waldema Wolf“, und „Ungehaltene reden ungehaltener Frauen“ zu sehen.

Karten gibt es noch unter Tel.: 03691/7409470 oder online unter www.theaterammarkt.de