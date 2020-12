Eisenacher und Geraer sind oft hoch verschuldet, Jenaer nur selten

In Eisenach sind viel mehr Menschen im Schnitt verschuldet als in Jena. (Symbolbild)

Weimar/Eisenach. Die Thüringer haben ihre Finanzen im Griff. Nur in Bayern und Baden-Württemberg haben prozentual betrachtet weniger Bürger massive private Finanzprobleme.

In Geldfragen sind die Thüringerinnen und Thüringer sehr solide. Thüringen liegt beim Vergleich hinter Bayern und Baden-Württemberg weiterhin an dritter Stelle der am wenigsten verschuldeten Bundesländer. Der Thüringer Durchschnittswert hat sich mit 9,14 Prozent zum Vorjahr leicht verbessert (2019: 9,21 Prozent). Aktuell sind etwa 160.000 Personen im Freistaat nicht flüssig.