Eisenach. Mittlerweile finden nur noch wenige Veranstaltungen in der Wandelhalle in Eisenach statt.

Die Wandelhalle in Eisenach mit dem Kartausgarten zählt zu den Lieblingsorten vieler Eisenacher.

Doch in diesen Tagen und Wochen erinnern sich viele Menschen etwas wehmütig an das rege Veranstaltungsleben, das in den Sommermonaten über Jahre dort herrschte. Nur noch verschwindend wenige Veranstaltungen finden heute an diesem schönen Ort noch statt.

Dass das Denkmal auch eine mystische Note haben kann, zeigte sich jenen, die beim jüngsten Starkregen dort Unterschlupf fanden.