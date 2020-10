Eisenacher Wartburgschüler laufen für ein Trampolin

Eisenach. Am Sponsorenlauf für ein Trampolin haben sich 400 Schüler der Wartburgschule beteiligt.

Rund 6000 Euro sind für den Bau eines Trampolins auf dem Hof der Wartburgschule in Eisenach nötig. Das ist eine Menge Geld, und die Schüler haben unter Mitwirkung des Schulfördervereins beschlossen, einen Teil davon zu erlaufen. 400 Kinder und Jugendliche von der 5. bis zur 10. Klasse trafen sich im Wartburgstadion. Zuvor hatten sie sich Sponsoren für die gelaufenen Runden gesucht. Die meisten Runden schaffte Marlon Schmeißer aus der Klasse 10 b, gefolgt von Diego Herrmann aus der 8 c sowie Jonas Köhler und Haji Hussein aus der 9 a. Eltern, Großeltern und Sponsoren spornten die Läufer an.