Der reguläre Markthandel in Eisenach endet am Sonnabend, 16. November. Kurz darauf beginnen die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt. Er öffnet am 25. November.

Eisenacher Weihnachtsbaum kommt

Der Markthandel auf dem Eisenacher Marktplatz endet in diesem Jahr am 16. November, also an diesem Sonnabend. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Im Anschluss verkaufen Händler, die sonst auf dem Markt ansässig waren, ihre Totensonntags- und Adventsgestecke am Rathaus und in der Fußgängerzone. Das ist an diesen Stellen noch bis zum 30. November möglich. Die Eisenacher müssen dennoch einen grünen Markt nicht missen. Wie in den Vorjahren wird der Markt auf den Johannisplatz verlagert, wie eine Stadtsprecherin erklärt. Auf dem Johannisplatz werden ab 18. November bis zum 21. Dezember jeweils Montag, Mittwoch, Freitag und Sonnabend wie gewohnt Obst, Gemüse, Eier, Wurst, Uhren, Felle, Strümpfe, Kleidung und vieles mehr an Ständen zum Kauf angeboten.

Ab diesem Sonnabend beginnt dann auf dem Marktplatz bereits der Aufbau des diesjährigen Eisenacher Weihnachtsmarktes. An dem Tag findet hier aber noch einmal auch der grüne Markt statt, weist die Stadtsprecherin hin. Der Weihnachtsmarkt wird am Montag, 25. November, eröffnet. Er geht bis zum 22. Dezember. Im Anschluss lädt der alljährliche Wintermarkt wie auch in den Vorjahren bis zum 31. Dezember zum Bummeln oder Glühweintrinken ein. Der Markthandel 2020 beginnt laut Stadtverwaltung am 13. Januar.