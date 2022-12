Eisenacherin mit großem Herz für erkrankte Tiere

Wutha-Farnroda. Zum dritten Mal organisiert der Kiebitzmarkt in Wutha-Farnroda Aktion für die Tierhilfe der Eisenacherin Ingrid Röschke.

Auch in diesem Jahr putzen die Mitarbeiter vom Kiebitzmarkt Wutha-Farnroda wieder einen prächtigen Christbaum für die Weihnachtswunschzettelaktion heraus.

„Nachdem wir im Dezember 2020 mit einem Weihnachtsstrauß gestartet sind, kam unsere Aktion im letzten Jahr wieder so gut an, dass wir sie jetzt unbedingt fortführen wollen“, spricht Djamila Dorn vom Kiebitzmarkt auch für Tierfreundin Nicole Wahrlich. Den beiden Damen kam die Idee für diese Wunschzettelaktion zugunsten des uneigennützigen Tatendrangs der Eisenacherin Ingrid Röschke, die aufopferungsvoll im eigenen Haus ein Sanatorium für unterschiedlichste in Not geratene Wildtiere betreibt. Jedes pflegebedürftige Tier fühlt sich bei Ingrid Röschke mit ihrer herzenswarmen Zuwendung als Privatpatient. Die Seniorin gönnt sich selbst kaum Verschnaufpausen, mehrmals täglich verordnet sie sich selbst Visiten bei ihren gefiederten oder stachligen Patienten.

„Viele gestaltete Wunsch-Karten hängen an unserem Wünschebaum bei uns im Geschäft“, erzählt Djamila Dorn vom Kiebitzmarkt in der Gothaer Straße von Wutha-Farnroda. Neben Futterspenden für Igel, Wildvögel, Sittiche und Katzen benötigt Ingrid Röschke unter anderem auch Tierkuschel-Bettchen, Vogelsand und Igel-Behausungen. Eisenachs ehrenamtliche Tierpflegerin lehne Bargeldspenden rigoros ab, so Djamila Dorn.

Die Marktmitarbeiterin hofft auf viele Unterstützer, die bis zum 6. Januar viele Wunschkarten vom Christbaum pflücken. Im Markt, der täglich um 8 Uhr öffnet, rückt an der Kasse auch eine Spendenbox ins Blickfeld der Kunden. „Geldspenden werden wir in Gutscheine umwandeln, damit Ingrid Röschke bei weiterem Bedarf flexibel reagieren kann“, sagt Djamila Dorn.