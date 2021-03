Eisenachs Baumfriedhof „wächst“ weiter

Auf der Kuppe oberhalb des Spielplatz im Johannistal betrachten Revierleiterin Karen Centner, die stellvertretende Leiterin des Forstamtes Marksuhl, Iris Lampa, Katja Müller, Sachbearbeiterin Kommunalwald beim Umweltamt der Stadtverwaltung Eisenach, und Dr. Uwe Möller, Dezernent für Bauwesen, Umwelt und Verkehr, (von links) die Schäden an Kiefern.

Eisenach. Durch Einschlag sollen Gefahren durch viele abgestorbene Bäume im Johannistal minimiert werden.

Nadelbäume haben nun die gleiche Marotte wie Laubbäume: Sie lassen ihr Grün fallen. Die belaubten Vertreter des Waldes konzentrieren sich im Herbst auf den Verlust ihrer grünen Pracht. Ihre nadligen Verwandten tun dies nun auch – bevorzugt in den viel zu trockenen Sommermonaten. Dieses Phänomen sticht in Eisenach besonders im Johannistal, oberhalb der Feodorapromenade, ins Auge. „Viele Bäume sind in den letzten fünf Jahren ganz abgestorben“, sagt Iris Lampa, stellvertretende Leiterin des Forstamtes Marksuhl. Die Expertin spricht von „extremen Jahren“ ohne ansatzweise ausreichende Niederschläge. „Es ist zudem ein sehr steiler Südwesthang mit viel Sonne und wenig Boden als Wasserspeicher über dem Fels aus Rotliegendem“, erklärt sie bei einem Vororttermin.