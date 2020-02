Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenachs erstes Aparthotel mit Bestnoten

Holiday-Check als eines der größten deutschen Urlaubs- und Reiseportale hat das Eisenacher Aparthotel „Suites Mitte“ in der Eisenacher Löbergasse mit dem Holiday-Check-Award ausgezeichnet. In vergleichsweise kurzer Zeit habe das Hotel unter Leitung von Ines Setzepfandt sich ein hervorragendes Renommee der Gäste erarbeitet, lobte bei der Übergabe des Awards Dragan Zovko, Area Sales Manager bei diesem Reiseportal diese Woche in Eisenach. Denn das Aparthotel „Suites Mitte“ eröffnete offiziell erst am 1. Januar 2018. Schon 2019 erhielt die Unterkunft eine Auszeichnung des Portalanbieters, weil Übernachtungsgäste diese zu 100 Prozent weiter empfohlen hatten.

Gastgeberin Ines Setzepfandt freut sich, dass ihr hochwertiges Konzept so gut bei den Gästen ankommt. Viele Details, die im Aparthotel umgesetzt wurden, gehen aus dem eigenen Erleben als Gast zurück. Was mögen Familien, was Geschäftsleute und wie viel individuelle Betreuung wird gewünscht? Ihr Konzept kommt an, in Thüringen holt sich das Aparthotel mit 70 Bewertungen, einer 100-prozentigen Weiterempfehlungsquote und sechs Sonnen den zweiten Platz unter allen beim Portal gelisteten Übernachtungsangeboten. Zovko betont, dass jede einzelne Gastbewertung, für die der Befragte im Schnitt schon 15 Minuten in der Beantwortung aufbringen muss, geprüft wird. Dazu hat sein Unternehmen eine Art Kodex erstellt. Bei den Bewertungen müssen die Befragten zum Beispiel in 200 Zeichen begründen, warum sie die Unterkunft empfehlen oder eben nicht. Um überhaupt in die Nähe einer Award-Vergabe zu kommen, muss ein Hotel über einen Zeitraum von zwölf Monaten mindestens 50 Urlauberbewertungen erhalten haben, zudem müssen die Gäste dieses zu mindestens 90 Prozent weiterempfohlen haben. Die Hotelchefin selbst erklärt, dass sie auch bei anderen Portalanbietern sehr gute Resonanz erhalten und ebenfalls schon als Top-Gastgeber ausgezeichnet wurde. „Für uns ist das ein toller Erfolg in so kurzer Zeit“, freut sich Ines Setzepfandt. Seit kurzem sei man zudem Premium-Partner der Thüringer Tourismus GmbH. Platz 1 bei Holiday-Check in Thüringen belegt übrigens die Ferienhaus-Lichtung in Ruhla.