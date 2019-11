Zu allen möglichen und unmöglichen Themen entstehen Analysen. Die Abgeordneten des kürzlich abgewählten Thüringer Landtags hatten in ihrer Legislaturperiode vermutlich nicht viel zu lachen. Die Abgeordneten Thüringens zählen zu den unglücklichsten Landesvertretern Deutschlands, heißt es in einer von einer Online-Informationsplattform herausgegebenen Analyse.

Für die Studie bewerteten die Analysten das Lächeln auf den Porträtfotos sämtlicher Landtagsabgeordneter in Deutschland. Im Landtagsvergleich der Bundesländer belege Thüringen nur den vorletzten Platz. Im Freistaat blicken 18,9 Prozent ernst in die Kamera. In Sachsen-Anhalt verkneift sich sogar mehr als jeder fünfte Abgeordnete das Lächeln (20,7 Prozent).

Im Eisenacher Stadtrat schaut die Lächel-Quote noch viel betrüblicher aus. Von den 36 Stadträten haben nur 12 auf ihren Porträtbildern ein Lächeln übrig. Die CDU-Fraktion ist die lächelfreundlichste im Stadtrat; von den sieben Mandatsträgern verkneift sich nur einer das Lachen. Lachender Zweitplatzierter ist die Fraktion der Grünen: Drei lachen, einer nicht. Außer einem Lächeln aus den SPD-Reihen unterdrücken alle anderen Fraktionen ein herzhaftes Lachen.

Auch im Kreistag siegt die CDU (5), gefolgt von den Linken (2), den Freien Wählern (1), der SPD (1), der FDP (1) und der LAD (1).