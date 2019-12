Eisenach. Mit kleinen Turnieren von Eisenacher Nachwuchs-Mannschaften in drei Altersklassen wurde der neue Kunstrasenplatz in Eisenach eingeweiht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenachs neuer Kunstrasenplatz erlebt ersten Spieltest

„Ja, man kann den Kunstrasenplatz per Hand von Schnee beräumen und darauf Fußball spielen, aber nicht bei 20 Zentimer Schnee und nicht bei minus 14 Grad“, meinte Planer Joachim Casparius etwas launig zur Eröffnung der etwa 830.000 Euro teuren Anlage am Dienstag. Die maschinelle Beräumung ist untersagt und sobald der Platz eine Eisschicht trägt, ist jeglicher Betrieb tabu. So würde man bei allen Plätzen dieser Art verfahren. „Geht pfleglich mit eurem Platz um“, schrieb der Planer den Eisenachern ins Stammbuch. Dann hätte man 15 Jahre und mehr an ihm Freude ohne viel investieren zu müssen.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) zeigte zur Einweihung auf einen Mann im hellblauen Trainingsanzug des FC Eisenach und erinnerte an die Initialzündung für den Kunstrasenplatz, der anstelle des früheren Hartplatzes – der „Schmirgelscheibe“ – entstand. FCE-Vorstand Torsten Tikwe saß noch für die SPD im Eisenacher Stadtrat, als er und andere vor sechs Jahren der Oberbürgermeisterin die Bitte für einen Kunstrasenplatz vorgetragen hatten. Wie fast immer fehlte das Geld dafür. Eröffnung des Kunstrasenplatzes mit Turnieren von Eisenacher Vereins-Teams der Altersklassen E, D und C. Foto: Jensen Zlotowicz Auch der Schulsport wird die Anlage nutzen Dass das Projekt doch realisiert werden konnte, ist auch dem Einlenken des Landesverwaltungsamtes zu verdanken, dass die Anlage nach vorübergehender Streichung aus Geldnot der Stadt wieder auf die Investitionsliste hob und förderte. Denn neben dem Vereinssport wird auch der Schulsport die Anlage nutzen. Wie das im Einzelnen praktiziert wird, wer wann Nutzungszeiten und Schlüsselgewalt erhält, wird in nächster Zeit mit den Schulen besprochen. Für die Vereinsfußballer ist der moderne Platz mit Korkgranulat ein Qualitätssprung im Trainings- und Wettkampfbetrieb. Er erfüllt alle Normen, ist eingezäunt, mit Ballfangnetzen versehen und hat sechs Flutlichtmasten, die bei der von vielen Menschen begleiteten Eröffnung für ein tolles Fluidum sorgten. Die Nachwuchsfußballer hatten so ein prägendes Erlebnis. Das eine oder andere Detail fehlt noch Natürlich haben manche Fußballexperten auch dies und das zu bemängeln. Warum es bei einer so großen Investition nicht noch für eine kleine elektronische Anzeigetafel und zwei wasserfeste Platz-Lautsprecher für 150 Euro gereicht habe, sind Fragen, die zur Eröffnung in den Raum gestellt wurden. Aber da werde man sich mit den nutzenden Vereinen und der Stadt etwas einfallen lassen, sagt Stefan Lukacsek, ein Aktivposten in der Fußballsektion von Eintracht Eisenach. Der Kunstrasenplatz ist erst in zweiter Linie als Wettkampfort gedacht. In erster Linie soll er Trainingsareal sein, um bei Wetterverhältnissen mit viel Niederschlägen die Rasenplätze zu schonen. Der Wechsel vom Hartplatz zum Kunstrasen bietet einige Vorteile. Einer davon ist, dass Sportkleidung und nackte Körperstellen weniger gebeutelt werden, als bei den Schlammschlachten auf dem bisherigen Hartplatz. Die Nachwuchs-Fußballer des FC Eisenach, von Eintracht Eisenach und Grün-Weiß Stockhausen fühlten sich bei der Ballspielpremiere am Dienstag jedenfalls pudelwohl auf dem Geläuf, das auch mit Plastik-Stollenschuhen zu bespielen ist. Es machte den jungen Kickern großen Spaß. Derweil blickten die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und Planer Casparius schon auf den Acker zwischen Rollschnelllauf-Oval und Kunstrasenplatz. Dort soll mal eine Tartanfläche für verschiedene Sportarten entstehen.