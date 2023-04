Eisenachs Oberbürgermeisterin verurteilt Attacke auf Parteibüro

Eisenach. Unbekannte haben in der Nacht zum 12. April mit einer Eisenstange das Schaufenster des Linke-Büros „RosaLuxx.“ in Eisenach zertrümmert.

Nach dem Angriff auf das Linke-Büro in der Georgenstraße in Eisenach hat sich Oberbürgermeisterin Katja Wolf gemeldet. In einer Erklärung zur Zerstörung des Büroschaufensters äußert sie sich: „Ich bin empört über diese Aktion und stehe in Solidarität mit meiner Partei. In Deutschland hat jeder Mensch das Recht auf Meinungsfreiheit, zu solchen Aktionen muss man nicht greifen. Ich lehne jegliche Form von Gewalt ab. So etwas darf nicht mehr passieren.“