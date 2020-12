Eisenachs Oberbürgermeisterin will zu Fusion informieren

Mit Blick auf die geplante Eingliederung der Stadt Eisenach Ende kommenden Jahres in den Wartburgkreis, finden derzeit viele Beratungen zu Umstrukturierungen zwischen Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung statt. Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) will am Dienstag, 8. Dezember, im Eisenacher Haupt- und Finanzausschuss die Mitglieder aus den Fraktionen zum aktuellen Stand in Sachen Fusion informieren.

Daneben wird sich der Ausschuss mit einer ganzen Reihe von überplanmäßigen Ausgaben, unter anderem für die Sanierung der Gemeinschaftsschule oder die Stützmauer in der Mitzenheim-Straße beschäftigen. Die Sitzung findet ab 17 Uhr im Stadtratssaal im Rautenkranz am Markt 22 statt.