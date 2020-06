Der Eisenacher Stadtrat entscheidet am 9. Juni über den Haushalt für dieses Jahr. Die Sitzung findet wegen der Corona-Abstandsregeln in der Werner-Aßmann-Halle statt.

Eisenachs SPD will Entscheidung verschieben

Der Stadtrat soll zur nächsten Sitzung am 9. Juni über den Haushalt der Stadt Eisenach für dieses Jahr entscheiden. Der Verwaltungshaushalt umfasst 124 Millionen Euro. Für Investitionen unter anderem in Schulen und Straßen weist der Vermögenshaushalt 28 Millionen Euro aus.

Die Einnahmen und Ausgaben können aber nur gedeckt werden, indem eine Bedarfszuweisung durch das Land eingerechnet wird. Diese ist – wegen der Corona-Krise – auf 14,5 Millionen Euro gestiegen. So wird die Stadt weniger Gewerbesteuern einnehmen. Auch die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sinken. Entfallen ist während des Lockdowns außerdem die Steuer aus touristischen Übernachtungen. Allerdings will das Land den Kommunen mit Corona-Hilfen unter die Arme greifen. Für Eisenach stehen vier Millionen Euro in Aussicht.

„Wir wollen, dass diese positiven Zahlen eingearbeitet werden“, sprach sich Michael Klostermann (SPD) im Hauptausschuss dafür aus, den Beschluss zum Haushalt zu vertagen. Christoph Ihling (CDU) unterstütze den Antrag. Während Kämmerer Alwin Hartmann betonte: „Ein Haushalt sollte so früh wie möglich beschlossen werden“. Die Corona-Hilfen könne man auch nachträglich einplanen. Man darf gespannt sein, wie sich die Mehrheiten im Stadtrat darstellen.