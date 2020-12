Eisenachs Stadtverwaltung digital stärker aufgestellt

Seit acht Jahren hat die 44-Jährige das Amt der Oberbürgermeisterin in Eisenach inne. Zum Jahresende haben wir mit Katja Wolf (Die Linke) über Herausforderungen, Lichtblicke und Pläne gesprochen.

Frau Wolf, wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Stadtpolitik ausgewirkt?

Auch im Krisenmodus war die Arbeitsfähigkeit immer voll gegeben. Wir haben unsere Kommunikation und Arbeitsweise umgestellt. Die Fraktionsvorsitzenden waren und sind jederzeit umfassend informiert. Bei allen Herausforderungen ist es gut gelungen, für die Arbeit im Stadtrat eine neue Normalität zu entwickeln.

Wie viele Steuern hat die Stadt in diesem Jahr durch Corona verloren?

Die Pandemie wirkt sich dramatisch auf die kommunalen Haushalte aus. Ohne Land und Bund ist die Situation für Kommunen nicht zu meistern. Steuermindereinnahmen sind nur das eine Problem. Gleichzeitig entstehen Mehrkosten in vielen Bereichen. Bei den Gewerbesteuern haben wir 20 bis 30 Prozent verloren. Dazu kommt, dass die Einkommenssteuer sinkt, die Tourismusförderabgabe ist eingebrochen. Selbst bei der Spielapparatesteuer haben wir dramatische Einbußen. Da kommt eins zum anderen.

Was hat sich im Vergleich zum ersten Lockdown in der Stadtverwaltung geändert?

Wir haben uns digital stärker aufgestellt und Laptops für die Arbeit im Homeoffice gekauft. In doppelt besetzten Büros wird versetzt gearbeitet. Beratungen finden inzwischen selbstverständlich als Videokonferenzen statt. Wir reden immerhin über 580 Mitarbeiter in der Stadtverwaltung. Es ist weiter ein Lernprozess. Ich bin stolz, wie wir trotz allem diese Schwierigkeiten in der Verwaltung gemeistert haben.

Im Frühjahr hat es viel Kritik gegeben, dass der Bereich Grünflächenpflege nicht draußen gearbeitet hat.

Im März sind wir von der Pandemie überrollt worden. Keiner wusste genau, wie die Übertragungswege sind, wer zu den Risikogruppen gehört. Wir hatten hohe Todesraten bei verhältnismäßig geringen Infektionszahlen. Daraus hat sich eine besondere Verantwortung ergeben. Nehmen Sie mir es bitte nicht übel, dass ich da einen etwas zu hoch stehenden Rasen weniger als Problem wahrnehme.

Hatten Sie eine Mitsprache bei der Maskenpflicht in der Eisenacher Karlstraße?

Wir arbeiten bei der Bekämpfung der Pandemie eng zusammen in der Wartburgregion und sind im ständigen Austausch mit dem Landkreis. Prävention hatte für mich immer oberste Priorität. Die Maskenpflicht ist die logische Konsequenz, da Abstände nicht sicher eingehalten werden können. Und wir tun gut daran, alles zu tun, was im Kampf mit dem heimtückischen Virus hilft.

Es ist ein schwieriges Jahr. Was sind dennoch Lichtblicke für Sie gewesen?

Eine der schwierigsten Wochen war die Absage des Sommergewinns. Sie erfolgte zu einem Zeitpunkt, wo wir die Ersten waren, die eine Großveranstaltung abgesagt haben. Wer ein bisschen vorausgedacht hat, hat aber gesehen, dass es keine Alternative gab. Und trotzdem fiel es gerade mit dem Blick auf das unglaubliche ehrenamtliche Engagement wahnsinnig schwer. Lichtblicke gibt es viele. Der bedeutendste ist sicher, den Zusammenhalt in der Stadt zu erleben. Man hilft sich, ist füreinander da, versucht an vielen Stellen das schier Unmögliche. Diese Stadt lebt Verantwortung. Als Beispiel seien hier die Einkaufspatenschaften genannt.

Was war an Investitionen in diesem Jahr für Sie wichtig?

Für mich gehört das Tor zur Stadt dazu. Das Thema hat über Jahre viel Energie und Zeit gekostet. Wir mussten auf den Pfeilern aufbauen, die schon eingeschlagen waren. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle auch anderes gewünscht, aber im Rahmen der Möglichkeiten ist die Eröffnung des Tors der Stadt ein Lichtblick. Außerdem bin ich glücklich, dass wir die Bundes-Millionen für die Sporthalle im O1 bekommen haben. Ein Kraftakt. Wir haben es auch geschafft, dass uns das Land bei der Sanierung der Auffahrt zur Wartburg unterstützt hat. Dort drohte eine Sperrung, weil der Hang abgerutscht war. Diese Arbeiten wollen wir 2021 fortsetzen. Einen herzlichen Dank an alle, die diesen Weg unterstützen. Immer, wenn ich durch Oststadt fahre, freue ich mich über den Anbau an der Gemeinschaftsschule. Die Sanierung der Mosewaldschule in Eisenach-Nord geht richtig voran. Beim Telemannplatz inmitten der Stadt sind wir auf der Zielgeraden. Über viele Jahre haben wir darum gerungen, in der Musikschule die Sanitärsituation zu verbessern. Wir haben über 200.000 Euro investiert. Das sind am Ende auch Puzzlesteine.

Unabhängig vom Baugeschehen – was waren Lichtblicke?

Die Entwicklung des Tourismus in Eisenach – trotz schwieriger Zeiten. Es ist uns gelungen, im dritten Quartal 2020 elf Prozent mehr Gäste anzulocken als im vergleichbaren Zeitraum 2019. Gewerbeverein, Verkehrsverein, Touristikgesellschaft und drei Werbeagenturen haben an einem Strang gezogen. Die Stadt war voll, die Wanderparkplätze waren voll. Darauf will ich in der Zukunft aufbauen. Der Trend zum Urlaub in der Natur, verbunden mit Geschichte und Kultur, wird anhalten. Unsere Chance!

Touristische Werbung ist gut, aber die Infrastruktur muss auch standhalten.

Die Infrastruktur ist an ihre Grenzen gekommen, aber es hat funktioniert. Die Gäste haben Parkplätze und Toiletten gefunden. Wir haben in kurzer Zeit neue Stellplätze für Wohnmobile aufgebaut. Man kann über vieles meckern, aber mir ist lieber, die Touristen kommen zu uns und lassen ihr Geld in der Stadt. Natürlich müssen wir bei der Infrastruktur Schritt halten.

Sie sprachen das Wir-Gefühl an. Gilt das auch für den Stadtrat? Gelegentlich ist zu hören, dass dort zu viel gemeckert wird?

Der Stadtrat repräsentiert unsere Bürgerschaft. Die unterschiedlichen Auffassungen und Ideen sollen hier diskutiert werden. Wir haben gemeinsam die Verantwortung dafür, dass wir würdig und respektvoll miteinander umgehen. Wir sind auch Vorbilder für unsere Bürgerinnen und Bürger im Umgang miteinander. Ich vergebe keine Stilnoten an den Stadtrat, würde mir aber wünschen, dass der Ton gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung respektvoller wird.

Die Stadt hat viel Geld auf der hohen Kante. Auf der anderen Seite muss sie Hilfe aus dem Fonds für Not leidende Kommunen beantragen. Erklären Sie bitte den Widerspruch.

Wir haben kein Geld auf der hohen Kante, sondern investieren solide in dringende Baumaßnahmen. Ich erkläre es an einem Beispiel. Für die Mosewaldschule liegt das Geld auf unserem Konto. So ein Großvorhaben muss durchfinanziert sein, bevor man es beginnen kann, aber man setzt es nicht innerhalb eines Jahres um. Das Geld ist aber gebunden und darf nicht für andere Zwecke ausgegeben werden. Das ist auch bei der Sanierung der Jahnsporthalle oder der Marienstraße der Fall. Ich lasse mir regelmäßig die Abarbeitung der Projekte vorlegen. Die Sanierung von Schulen und Sportstätten ist weiter dringend. Das geht auch voran. Aber Planung, Ausschreibung, Verbauen der Mittel und am Ende die Abrechnung dauern halt.

Nächstes Jahr ist das letzte Jahr als kreisfreie Stadt. Welche Schwerpunkte werden gesetzt?

Es gibt 2021 drei Alleinstellungsmerkmale. Es wird das letzte Jahr als kreisfreie Stadt sein. Es wird auch das letzte Jahr sein, in dem wir uns in dieser Finanznot befinden. Im nächsten Jahr jährt sich die Bibelübersetzung auf der Wartburg zum 500. Mal, das ist ein Weltereignis! Wir feiern 800 Jahre Hochzeit der heiligen Elisabeth mit Landgraf Ludwig. Ich hoffe, wir erleben eine ähnlich positive Stimmung wie zum Reformationsjubiläum 2017 – trotz schwieriger Pandemiesituation. Wir werden auch das nächste Jahr wieder nutzen, um im größeren Maßstab zu investieren, von ganz klein bis ganz groß. Die Dorferneuerung Neukirchen, das Schloss in Berteroda und die Werrabrücke in Wartha sind Beispiele. Der Schulhof der Jakobschule soll umgestaltet und der Allwetterplatz an der Katzenaue gebaut werden. Der Investitionsstau ist weiter enorm, und es ist in meiner Verantwortung, diesen abzuarbeiten.

Was ist zum 500. Jahrestag zur Bibelübersetzung geplant? Eine nationale Ausstellung wie zum Reformationsjubiläum 2017 wird es auf der Wartburg nicht geben.

Wir bereiten dieses Jubiläum mit viel Herzblut vor. Es ist Ziel, nicht in der Vergangenheit zu verharren, sondern die Bedeutung der Übersetzung in die Gegenwart zu holen und Zukunft zu denken. Auf der Wartburg gibt es zwei besondere Ausstellungen: zum mittelalterlichen Leben auf der Burg während Luthers Aufenthalt und zum Thema Sprache und Übersetzen. Im Lutherhaus wird eine neu gestaltete Ausstellung vorbereitet. Wir werden in der Predigerkirche das Thema Elisabeth in den Mittelpunkt rücken, unter anderem mit Lichtkunst. Elisabeth, Luther, Bach – unsere drei großen Persönlichkeiten – stehen für die Ökumene. Das ist Eisenachs Markenzeichen, unsere ureigene DNA. Wir bereiten auch ein großes Stadtfest vor – mit aller gebotenen Vorsicht wegen der Pandemie.

Welchen Wunsch haben Sie persönlich für das neue Jahr?

Optimistisch zu bleiben. Meine Bitte und Hoffnung ist, dass die Eisenacherinnen und Eisenacher zusammenhalten und einander helfen. Und natürlich setze ich Hoffnung in die Impfungen gegen Covid-19. 2021 muss besser werden als 2020.