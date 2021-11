Eisenachs Theater wieder mit normalem Spielbetrieb

Eisenach. Aufführungen im Eisenacher Theater mit halber Belegung der verfügbaren Zuschauerplätze.

Das Eisenacher Landestheater nimmt nach einer kurzen, Pause den normalen Spielbetrieb am Dienstag, 30. November, wieder auf. Dabei gelten die 2G-Regelungen. Zudem werden nur 250 Plätze im Zuschauerraum im Schachbrettmuster besetzt. Die nächsten Vorstellungen sind „Bambi“ am 30. November und 2. Dezember (jeweils 9 und und 11.30 Uhr), am 1. Dezember (9 Uhr), am 4. Dezember (11.30 Uhr) und 5. Dezember (14 Uhr). Das Ballett „Petruschka/Bolero“ ist am Freitag, 3. Dezember (19.30 Uhr), zu erleben, das Stück „Furor“ am Samstag, 4. Dezember (19,30 Uhr).

Karten gibt es unter Telefon: 03691/25 62 19 oder kasse@landestheater-eisenach.de oder an der Theaterkasse