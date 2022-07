Eiserne Hochzeit in Ifta – die Erinnerung an eine zigarrenreiche Zeit

Ifta. Eisern mit Frohsinn und Freude gingen Hilde und Horst Hartmann durch 65 Ehejahre.

Gegenüber ihrer damaligen Hochzeitsfeier am 6. Juli 1957 in sengender Hitze, war der Tag heute ein eher sommerlich kühler Tag. Und dennoch erinnern sich die Jubilare gern an den Tag mit der Familie und Freunden, die leider nicht mehr mitfeiern können, wenn Hilde (geb. Eisenträger) und Horst am Sonntag im ‘Roten Hirsch’ zur kleinen Feier, beginnend mit einer kleinen Andacht von Pfarrer Johannes Brehmer, einladen.

Hilde und Horst Hartmann liefen vor 65 Jahren den Hafen der Ehe an. Foto: Rüdiger Schwanz

Aber auf die drei Kinder, fünf Enkel, sechs Urenkel und die zugehörigen Partner freuen sie sich besonders, weil die Reisen zu den auswärtigen Familienmitgliedern nun nicht mehr möglich sind. Obwohl Horst (84) noch gern mit dem Auto fährt, traut er sich doch die früheren Reisen bis zur Ostsee nicht mehr zu. Außerdem kamen in den letzten Jahren immer mal kleine und größere Wehwehchen auf ihn und seine Hilde (85) zu, die zu mancher Einschränkung führten. Auch ihren geliebten Garten im Braunshof mussten sie inzwischen aufgeben und sind dennoch froh, miteinander noch ein zufriedenes und glückliches Leben führen zu können. Und man merkt den beiden an, dass sie sich schon während ihrer Lehrzeit in der Zigarrenfabrik in Ifta schätzen und lieben gelernt hatten.

Ihrer beiden Leidenschaft, das Tanzen, Horsts Musikleidenschaft mit dem Akkordeon, sowie die späteren Motorradausflüge mit Freunden, machten das arbeitsreiche Leben doch immer wieder lebenswert. Heute sind es die Erinnerungen, die das belegen. Nun leben sie gemeinsam mit Sohn und Schwiegertochter im Haus , bewältigen ihren Haushalt aber noch allein. Erste Gratulanten waren am Dienstagmorgen (die standesamtliche Trauung vor 65 Jahren war der 5.Juli) die Kinder vom nahegelegenen Kindergarten mit einem Ständchen, bevor Bürgermeister Michael Reinz weitere Glückwünsche überbrachte. Gelassen und mit Freude sahen die Jubilare dem weiteren Tag entgegen und blicken so auch optimistisch in die kommende Zeit.