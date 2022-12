Eisfläche nicht betreten

Wilhelmsthal. Wilhelmsthaler See: Schicht nicht belastbar

In der Kälte der letzten Tage hat auf dem See im Schlosspark Wilhelmsthal bei Eisenach die Eisbildung begonnen. Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten weist darauf hin, dass grundsätzlich die Eisfläche keinesfalls betreten werden darf. Wie für alle Talsperren gilt auch für den Wilhelmsthaler See, dass das Wasser stets in Bewegung ist und unter dem Eis der Pegel schwanken kann. Deshalb entstehen auch bei lange anhaltendem Frost keine belastbaren Eisschichten.