Elisabeth – ein Höhepunkt in Eisenach

Pfarrer Heinz-Josef Durstewitz weist daraufhin, wie wertvoll jedes einzelne Menschenleben ist.

Sehr verehrte Leserinnen und Leser,

Im Urlaub in einem Dorf am Ende eines Tales in den Alpen haben wir uns nach den Besonderheiten dieser Gemeinde am Ende der Welt gefragt. Tal, Bach, steile Berge und oben die Wolken, das war alles. Warum machen Menschen aus aller Welt hier Urlaub? Man hat das, was man hat, ins rechte Licht gesetzt und gepflegt; man hat die Natur als Kostbarkeit so angeboten, dass Menschen in aller Welt meinten, dafür sollte man sich Zeit nehmen. So wird den Menschen das Bergtal zum Erlebnis.

TA-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eisenach ist hoch begnadet mit Gaben, die neugierig machen, wenn sie vorgestellt werden. Landschaft, Geschichte, Kult und Kultur, Menschen, die die Welt bewegt haben, deren Wirken und Werk bis heute hoch aktuell ist. Elisabeth von Thüringen, die ungarische Prinzessin, zieht viele Besucher nach Eisenach.

Elisabeth von Thüringen war eine Wegweiserin für ein gedeihliches Miteinander aller Menschen. Besonders die Schwächsten sind bis heute die ersten Opfer der Ungleichheit. Sie haben kein Ansehen.

Vor genau 800 Jahren hat die ungarische Königstochter in der Eisenacher Georgenkirche den Thronfolger des Landgrafen von Thüringen geheiratet. Elisabeth war damals 14 Jahre alt. Ihr ungarisches Elternhaus war ein Hof von Welt. Ihr Vater, der König von Ungarn, war Brücke zwischen Ost und West, zwischen Byzanz und Rom. König Andreas wollte durch die eheliche Verbindung seiner Tochter mit dem Thüringer Reichsfürsten seine Macht im Westen festigen. Elisabeths jüngere Brüder hatte er verheiratet mit Prinzessinnen von Byzanz, von Polen und Nowgorod. Eine seiner Töchter war Zarin von Bulgarien.

Für die emporgekommenen Thüringer war diese Heirat ein guter Einstieg in die höchsten europäischen Fürsten- und Kaiserhäuser. Elisabeth wurde zur Herrscherin erzogen. Eine Münze jener Zeit zeigt die 20-Jährige als Regentin mit Reichsapfel und Zepter. Elisabeth wurde von Ungarn nach Eisenach geholt, um den Fürstenhof auf der Wartburg und im Reich zur Geltung und Blüte zu bringen. Diese Erwartung wurde von Elisabeth enttäuscht. Sie hielt sich nicht an die Reichen und Schönen und Mächtigen und an das herrschaftliche Zeremoniell. Sie verweigerte den Genuss des Luxus. Sie nutzte ihn bestenfalls, um Not zu lindern.

Die oberste Chefin hielt sich an die unterste Schicht der Gesellschaft, suchte gar, deren Leben zu leben.

Elisabeth machte den Eisenacher Hof lächerlich.

Durch Bibel und Evangelium wusste Elisabeth: Gott ist ein Mensch geworden. Aber er bevorzugte nicht die Oberschicht. Gott ist als Mensch ein Armer unter Armen, ein Verurteilter unter Verbrechern, ein Hingerichteter unter Toten. Wenn man Gott dienen will, findet man ihn unter und in diesen Ungeliebten; die aber waren nicht geeignet für romantische Sängerkriege. Sie waren schmutzig und abstoßend, krankmachend und kränkend, ekelerregend, also gefürchtet. Elisabeth legte Kranke in ihr Ehebett, wusch ihnen angesichts der vornehmen Gesellschaft die Füße, sorgte sich mit allem, was sie besaß: mit ihrem Geld und Gut, mit ihrer Kraft und Gesundheit, mit ihrer Zeit: einfach gesagt: mit ihrem Leben. Mit 24 Jahren war ihr Leben verbraucht.

Sie konnte die Armut nicht besiegen. Aber in den Armseligen war sie Gott nahe. Der Einsatz für die Armen war ihr Gottesdienst. Diesem nahen Gott wollte sie vertrauen, nicht dem Luxus. Der Hof auf der Wartburg ertrug sie nicht mehr, sie ertrug das Leben am Hof nicht mehr.

Jeder Mensch ist ein Kultbild Gottes. Jeder Mensch ist es wert, verehrt zu werden, auch der schäbigste Mensch. Das hat Elisabeth gelebt. Elisabeth lädt ein, auch dort seinem Gewissen zu folgen, wo man keinen Sieg erwarten kann, dem Elend zu widerstehen, auch wenn es sich nicht aus der Welt verdrängen lässt; sie lädt ein, die Geschichte nicht nur vom Podest der Sieger aus zu sehen. Der Wert der Menschen in unserer Gesellschaft richtet sich immer noch und immer wieder nach seinem Ansehen, nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Besitz und seiner Macht. Elisabeth macht auch unsere Gesellschaft mit ihrer Werteskala lächerlich.

Auch das gesellschaftliche Zeremoniell unserer Zeit braucht Korrektur, braucht Elisabeth. Der Name Elisabeth bedeutet übrigens: Gott ist die Vollkommenheit. Wie und wo finden wir ihn?

Aus der Elisabethgemeinde in Eisenach grüßt Heinz Josef Durstewitz