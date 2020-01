Daniela Vlasakova, Fachärztin für Geburtshilfe am St.-Georg-Klinikum, mit dem letzten Baby im alten Jahr. Henry Leschke, 3130 Gramm, 49 Zentimeter, kam am 31. Dezember gegen 8.30 Uhr zu Welt.

Emil und Emilia sind die beliebtesten Vornamen des Vorjahres

Eisenachs Neujahrsbaby lässt zwar noch auf sich warten, aber der heißeste Favorit auf diesen Titel kommt dafür gleich im Doppelpack. Voraussichtlich erst am 2. oder 3. Januar ist es soweit, so Andrea Lesser, Chefärztin Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am St.-Georg-Klinikum Eisenach. Das letzte Kind im gerade verstrichenen Jahr hatte es dafür umso eiliger. „Meine Eltern haben mich schnell ins Klinikum gefahren und kaum war ich fünf Minuten hier, war das Baby auch schon da“, erzählt die nun dreifache Mutter Sabrina Leschke aus Eisenach. In diesem Eilzugtempo kamen Henrys Brüder Eddie und Eric nicht zur Welt. „Jetzt ist die Familienplanung abgeschlossen“, sagt die 34-Jährige noch etwas erschöpft. Über das Silvesterbaby freut sich natürlich auch der Papa der drei Jungen ganz besonders. Henry erblickte um 8.38 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3130 Gramm und einer Länge von knapp einem halben Meter in den sorgsamen Armen der Fachärztin für Geburtshilfe, Daniela Vlasáková, das Licht der Welt.

Bei insgesamt 622 Geburten bringen die Hebammen in den Kreißsälen des St.-Georg-Klinikums insgesamt 324 Jungen und 308 Mädchen zur Welt. Bei zehn Geburten „schlüpften“ Zwillinge. Im Vergleich mit dem Jahr 2018 sind es 32 Geburten weniger, aber mit 2017 vergleichend ist die Geburtenzahl des Jahres 2019 relativ stabil. Den Rückgang sieht die Chefärztin Mitte der 1990er Jahre begründet. „Den Tiefpunkt hatten wir 1994 mit 452 Geburten – das sind die heute 25-jährigen im gebärfähigen Alter, die uns fehlen“, führt Andrea Lesser an. Das war damals ein dramatischer Einbruch, denn für das Jahr 1988 zählte man auf der Entbindungsstation des damaligen Kreiskrankenhauses Eisenach noch 1341 Geburten. Die Quote bei gebärenden mit Migrationshintergrund liegt im St.-Georg-Klinikum bei 11,5 Prozent. „Knapp 30 Prozent kamen per Kaiserschnitt zur Welt und damit liegen wir in Thüringen im Mittelfeld“, sagt die Chefärztin. Als letztes Baby im alten Jahr kam Henry Leschke zur Welt, das Daniela Vlasakova, Fachärztin für Geburtshilfe, hält. Mit dabei die stellvertretende Stationsleitung, Schwester Katharina und Chefärztin Andrea Lesser (hinten von links). Foto: Norman Meißner Mit jeweils 15 Jahren halten gleich zwei Entbindende für das Jahr 2019 den Titel „Jüngste Mutter“. Die älteste bekam mit 44 Jahren ein Baby. „Insgesamt waren 23 Mütter über 40-jährig“, fährt die Chefärztin fort. Das schwerste Baby bringt 4930 Gramm und das leichteste 985 Gramm auf die Waage. „Es ist wohlauf und entwickelt sich prächtig“, erzählt die Chefärztin über das vor nicht zu langer Zeit geborene Kind. Emil ist der beliebteste Jungennamen des Vorjahres in Eisenach; elfmal vergaben Eltern diesen Namen. Jeweils acht Mütter nannten ihre Wonneproppen Karl sowie Oskar. Adam kommt im Jahr 2019 auf sechs Namensvergaben. Alteingesessene Eltern bewiesen auch Kreativität bei der Namenssuche: Amilian, Leano und Theon. Die alten deutschen Namen Alfred und Rudi fanden Eltern auch für ihr Neugeborenes passend. Emilia führt die Hitliste 2019 bei den Mädels mit zehn Namensvergaben an, knapp gefolgt von Marie und Sophie mit jeweils neun. Einige Eltern waren bei der Namenssuche recht einfallsreich. Auf der Entbindungsstation geborene Mädchen des Vorjahres heißen Yeva, Zippora und ein weiteres Hanina Umelia Hope. Babys erhielten auch die alten Namen Adele, Gerda und Otilia. Obwohl das St.-Georg-Klinikum schon immer babyfreundlich ist, strebt es jetzt die Zertifizierung als „Babyfreundliches Krankenhaus“ an. Die umfangreiche Renovierung der Entbindungsstation mit der Einrichtung von Familienzimmern und der Bereichspflege ist ein weitere Schritt in diese Richtung.