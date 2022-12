Emmerlich erkrankt, Konzert fällt aus

Das in Eisenach geplante Adventskonzert mit Gunther Emmerlich fällt wegen einer Erkrankung des Sängers aus

Eisenach. Kein Auftritt in der Georgenkirche

Das für Freitag, 16. Dezember, in der Eisenacher Georgenkirche angekündigte Adventskonzert mit Star-Sänger Gunther Emmerlich fällt aus. Der bekannte Moderator und Bass-Sänger hat sich nach Angaben seines Tour-Managements eine Bronchitis zugezogen und kann daher nicht auftreten. Bereits erstandene Karten werden in den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgenommen. Derzeit sei man auf der Suche nach einem möglichen Ersatztermin in Eisenach im kommenden Jahr.