Emsige Netzwerker im Schatten des Nationalparks

Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal hat es in Außendarstellung und Marketing im Vergleich zu seiner „Tochter“, dem Nationalpark Hainich, deutlich schwerer, weil ihm dafür die personelle Ausstattung fehlt, sagt die neue Geschäftsführer Claudia Wilhelm am Rande der Jahresprogramm-Präsentation des Naturparkes im Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn. Deshalb betrachte sich der Naturpark mit seinen 14 Mitarbeitern, darunter sieben Ranger, als Netzwerker, nicht als Veranstalter. So sammelt die Broschüre Angebote diverser Anbieter, nicht zuletzt des Nationalparkes Hainich, der über 40 Mitarbeiter verfügt.

Der Naturpark erstreckt sich von Heiligenstadt im Norden bis nach Behringen im Süden und tangiert insgesamt drei Landkreise. Auch das, so Claudia Wilhelm, ist bei der Bündelung von Interessen und Kräften nicht ganz einfach.

20.000 Exemplare des Jahresprogramms hat der Naturpark drucken lassen und eine Vielzahl in den vergangenen Wochen an insgesamt 170 Orten, touristischen Betrieben und Institutionen ausgelegt. Verankert sind in der Broschüre insgesamt 165 Veranstaltungen. Auf der Internetseite des Naturparks sind es gar 190. Das Angebot umfasst Wanderbus-Ausflüge, Angebote für Kinder und Familien, Radtouren, Genusstouren oder Veranstaltungen am Grünen Band der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Im Mittelpunkt stehen Landschaften und Natur, touristische, kreative und kulinarische Angebote, auch Ruhe und Entspannung und an erster Stelle immer der Mensch. Auch rein kommerzielle Angebote mit entsprechenden Kosten sind im Jahresprogramm enthalten, in der Regel von Beherbergungsbetrieben.

„Grüne Anreise“ in mehrfacher Hinsicht schwer zu realisieren

Dass eine sogenannte „grüne Anreise“ zu Veranstaltungen und Veranstaltungsorten nicht immer einfach ist, weiß Claudia Wilhelm. Neben den Probleme des Öffentlichen Personennahverkehrs außer auf der landesbedeutsamen (Bus)Hauptlinie Eisenach - Bad Langensalza sei umweltverträgliche Mobilität aber auch noch schwer in die Köpfe der Besucher und Teilnehmer zu bringen.

Und noch ein Problem haben die Protagonisten des Naturparkes, aber auch die Inhaber von Unterkünften aller Art erkannt: es fehlt mehr und mehr an Wander- und Landschaftsführern. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Im Raum Creuzburg/Mihla zum Beispiel ist durch das Ausscheiden von Klaus Lange eine Lücke entstanden, die derzeit nicht geschlossen werden könne. Deshalb appelliert Claudia Wilhelm auch an potenzielle Wanderführer, sich im März an der Ausbildung zum zertifizierten Wanderführer des Naturparks zu beteiligen. Es gibt freie Plätze.

Beherbergungsbetriebe ohne freie Kapazitäten

Die Beherbergungsbetriebe sind selten bis gar nicht in der Lage, Wanderführungen anzubieten. Im Bio-Hotel und -Restaurant Stiftsgut Wilhelmsglücksbrunn reichen die personellen Kräfte noch nicht mal zu einer hin und wieder von Gästen gewünschten Hofführung, sagt Hausleiterin Angela Karsten. Der direkt am beliebten Werratal-Radweg gelegene Beherbergungsbetrieb profitiere neben dem Radweg vor allem von seinem Bio-Siegel. „Wir haben vor allem Gäste aus größeren Städten und Geschäftsreisende, die die Ruhe genießen“, sagt Karsten. Das Unternehmen, dem ein Bauernhof angeschlossen ist, in dem 50 Prozent Menschen mit Behinderung tätig sind, beschäftigt einschließlich der Aushilfen 30 Leute.

www.naturpark-ehw.de