Enge Zusammenarbeit für effiziente und sinnvolle Unterstützung

Wutha-Farnroda. Petra Fischer informiert den Gemeinderat Wutha-Farnorda über die Arbeit des Eltern-Kind-Zentrums in der Kita „Bambino“.

„Alle Träger müssen eng zusammenarbeiten, damit die Eltern eine effiziente und sinnvolle Unterstützung erhalten“, betont Petra Fischer, die zur jüngsten Sitzung des Gemeinderates Wutha-Farnroda unter dem Tagesordnungspunkt „Bericht über die Arbeit des Eltern-Kind-Zentrums (ThEKiZ)“ Rederecht erhält. Mit dem Start im Dezember 2021 leitet sie auf 32-Stunden-Basis das im integrativen Kindergarten „Bambino“ am Fliederweg auf dem Mölmen ansässige Zentrum mit ausgeprägter Familien- und Sozialraumorientierung. Das Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben“ fördert ihren Job zu 100 Prozent.

„Ich habe erst im Diakonie-Wohnheim Elisabethenruhe gearbeitet und war dann in den Kindergärten ‘Mosbacher Waldspatzen’ und ‘Bambino’ als Erzieher tätig“, stellt sich die 40-Jährige dem Gemeinderat vor. In ihrer Freizeit investiert sie als Leiterin der Kindertanzgruppe des Wartburgensembles Eisenach sowie im dortigen Vorstand viel freie Zeit. Seit August letzten Jahres gehören alle Kindergärten in der Gemeinde zum ThEKiZ.

„Das ThEKiZ ist ein einladender Ort, an dem eine Kultur des Miteinanders gelebt wird, um ein breitgefächertes Unterstützungssystem für Familien anzubieten“, informiert Petra Fischer den Gemeinderat. Seither blüht das ThEKiZ mit einer Fülle unterschiedlichster Veranstaltungen, Feste, Projekte und Beratungen auf. Dazu zählen unter anderem ein Arbeitseinsatz, das Sommerfest in der Kita „Bambino“, ein Lampionumzug sowie zahlreiche Elterngespräche.

Zur Unterstützung bei Gesprächen zwischen dem pädagogischen Fachpersonal und Eltern führt die ThEKiZ-Chefin Lingatel ein. „Im ‘Bambino’ sind derzeit 163 Kinder aus 19 verschiedenen Nationen, da ist die Kommunikation mit den Eltern oft schwer und mit dem Google-Übersetzer kommt man nicht weit“, begründet Petra Fischer den Schritt zu diesem telefonischen Übersetzungsservice.

Interessierte Eltern erhalten in der Schuleingangsphase eine besonders intensive Betreuung. „So unterstützen wir Eltern beispielsweise beim Ausfüllen von Anträgen“, erzählt die ThEKiZ-Leiterin. Sie organisiert mit Unterstützung Themenabende, Elternstammtische, Koordinatoren-Treffen sowie Bewegungstrainings und leitet die Fachgruppe „Frühe Kindheit“. Großen Wert legt Petra Fischer auf die Netzwerkarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden Diako und Awo, dem Schulungshaus Ziola, dem Sozialbüro Wutha-Farnroda, sowie der Tagesgruppe Wutha-Farnroda, dem Nachbarschaftstreff sowie der Physiotherapie und der Frühförderstelle der Lebenshilfe.