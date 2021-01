Entspannte Silvesternacht in der Wartburgregion

Einige Menschen fanden sich in Erwartung auf Feuerwerk am Ausblick am Steinbruch oberhalb von Treffurt ein. Es gab in der Kernstadt kaum Feuerwerk, am Ausblick dafür eine Kerze und Mini-Feuer.

Von einer vergleichsweise ruhigen und entspannten Silvesternacht spricht die Polizei Eisenach. Es gab keine größeren Vorkommnisse, die den Eingriff von Einsatzkräften nötig machten. Beamte waren aber präsent. Kerzen statt Böller und Raketen, diesen Vorsatz setzten viele Menschen an Silvester in die Tat um, und stellten eine Kerze in die Tür.

Ganz ohne Feuerwerk ging es in den Städten und Gemeinden freilich nicht ab. In Eisenach gab es in der Südstadt kurz vor 3 Uhr eines der letzten unübersehbaren Raketenfeuerwerke. Wer ein etwa 20-minütiges Dauerfeuer großen Ausmaßes erleben wollte, der wäre in Falken richtig gewesen. Der Treffurter Ortsteil muss wie auch Volteroda über reichlich Restbestände an Feuerwerkskörpern verfügt haben, um so ein Spektakel zu veranstalten. Selbst Falkener waren von den Socken. Aktionen dieser Art waren in diesem Jahr nur von privaten Grundstücken aus erlaubt und selten.

In Treffurt selbst waren nur wenige Menschen auf Straßen und Plätzen anzutreffen. Eine Band sorgte kurz vor Mitternacht aus einem Proberaum aber für weit hörbare Live-Musik. Saxophonist Lars Kehr schmetterte aus seinem Garten zur Begrüßung des neuen Jahres die „Ode an die Freude“. Am Steinbruch, einem beliebten Aussichtspunkt an Silvester, fand sich ein halbes Dutzend Menschen ein. Dort steht seit wenigen Tagen ein Tisch mit der Aufschrift „Frieden – Freiheit – Demokratie“. Eine Laternen-Kerze brannte darauf auch am letzten Tag des Jahres. Auch Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) rätselt noch, wer Tisch und Kerze dort aufgestellt hat. Er findet es jedenfalls gelungen.

Coronabedingte Auflagen flächendeckend zu überwachen, war weder für die Polizei noch die Ordnungsämter möglich. Es waren mehr Beamte im Einsatz als sonst. Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) machte dafür auch die krankheits- und coronabedingt dünne Personaldecke des Ordnungsamtes verantwortlich. Auch in Eisenach lag die Last vor allem auf den Schultern der Polizei. Das Ordnungsamt habe die Kapazitäten gar nicht, hieß es. Die Menschen hielten sich bis auf wenige Ausnahmen an die (Ausgangs)Regeln. An sonst stark frequentierten Treffpunkten waren kaum Menschen anzutreffen.