Erfahrungen aus der Corona-Zeit in Eisenach hinterlassen

Eisenach. Das Eisenacher Stadtarchiv ruft jetzt die Bürger auf, sich an der Dokumentation der Corona-Zeit zu beteiligen.

Das Eisenacher Stadtarchiv bittet die Bevölkerung von Eisenach um ihre Mithilfe. Das Archiv mit Sitz im Stadtschloss möchte gern die Corona-Zeit für die Nachwelt und künftige Generationen dokumentieren. Ziel sei, erklärt Stadtsprecherin Ulrike Müller, Erfahrungsberichte aus der Pandemiezeit zu sammeln. Wie haben die Menschen die Corona-Zeit persönlich erlebt? Die Erfahrungsberichte sollten schriftlich verfasst sein, erklärt Müller. Vor allem persönliche Gedanken, Gefühle und Erfahrungen sollten im Vordergrund der Ausführungen stehen. Mit dem Sammeln solcher schriftlichen Dokumente bleibt auch zukünftigen Generationen erhalten, wie Menschen aus Eisenach diese Pandemie durch- und erlebt haben.

Archive wie das Städtische dienen der Sicherung wichtiger Informationen in verschiedenen Bereichen. Gerade in unserer digitalisierten Welt werden solche analogen Zeugnisse immer kostbarer, wenn sie sorgfältig aufbewahrt und erhalten werden können. Umso wichtiger ist es auch, die Pandemiezeit aus Eisenacher Sicht für die Nachwelt nachvollziehbar zu machen.

Folgende Fragen könnten Bestandteil der schriftlichen Ausführungen sein: Wie war es, als Ausgangssperren und Maskenpflicht eingeführt wurden? Wie war das familiäre Zusammenleben mit Homeschooling und Homeoffice? Wie hat sich in den Augen der Eisenacher das kommunale und soziale Leben verändert? Was erwarten die Menschen von der Zeit nach der Corona-Pandemie?

Die Berichte werden vom Team des Stadtarchivs gesammelt, erfasst und aufbewahrt. Zum Schutz der persönlichen Daten unterliegen die Berichte entsprechend des Thüringer Archivgesetzes einer Schutzfrist von 30 bis 60 Jahren je nach Inhalt. Wer mit der Nutzung und wissenschaftlichen Verwertung seiner Aufzeichnungen vor Ablauf dieser Frist einverstanden ist, kann das bei der Abgabe gern mitteilen.

Die Erlebnisberichte senden Verfasser bitte per Post an Stadtarchiv Eisenach, Markt 24, 99817 Eisenach oder als Pdf per E-Mail an archiv@eisenach.de. Gerne können die Berichte auch mit Bildern oder Videos ergänzt werden.