Erfolgreiche Woche beim Stadtradeln in Eisenach

Die erste Woche beim Stadtradeln ist um, und die Eisenacher sind bereits fleißig in die Pedale getreten. Das teilt die Stadt mit. 140 Radelnde in 23 Teams haben sich angemeldet, darunter auch zwei Stadträte. Sie legten bereits über 13.000 Kilometer zurück und haben somit knapp zwei Tonnen Kohlenstoffdioxid gespart. Aktuell ist das Team „befit#BKK“ auf dem ersten, der ADFC Eisenach auf dem zweiten und das Team Eisabethenruhe auf dem dritten Platz. Seit 2. September radelt ganz Eisenach erneut für die Kampagne des Klima-Bündnisses. Im vergangenen Jahr hatte man das Ziel, die 25.000 Kilometer-Marke zu knacken, knapp verfehlt. Deshalb wird in diesem Jahr einer neuer Versuch gestartet, diese Marke zu schaffen. Nach einer Woche sieht das gut aus. Eisenach nimmt zum vierten Mal am Stadtradeln teil.