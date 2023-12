Erfolgreiche Wunschzettelaktion in Eisenach

Eisenach Firmen und Privatpersonen erfüllen Wünsche und packen rund 500 Geschenke für bedürftige Kinder

Fast 500 Päckchen sind bei der Wunschzettel-Weihnachtsstrauß-Aktion der Stadt Eisenach für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien in diesem Jahr zusammengekommen. „Die Aktion soll Kindern, die viele ihrer Wünsche nicht erfüllt bekommen, eine Freude bereiten“, sagte der Hauptamtliche Beigeordnete Ingo Wachtmeister (SPD). Zusammen mit der Kinderbeauftragten der Stadt Eisenach, Annette Backhaus, nahm er am Montag den vorläufig letzten Schwung Päckchen entgegen. „Ohne die Unterstützung der Eisenacher Unternehmen wäre die Wunschzettelaktion in diesem Umfang gar nicht durchführbar“, so Annette Backhaus und fügte hinzu: „Dafür bin ich alle Jahre wieder außerordentlich dankbar.“

Ein Plakat als Dankeschön für die Unterstützung

Allein Claudia Diessler, Jessica Kleine und Walter Wegner von der Werkfeuerwehr der Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach GmbH hatten 105 Päckchen dabei. „Für uns ist es Ehrensache, dass wir uns auch dieses Jahr wieder an der Weihnachtsstrauß-Aktion beteiligen. Die Pakete haben unsere Werksmitarbeiter gepackt“, so Diessler. Zuvor hatten bereits weitere Firmen, Verbände, Weihnachtsmarktausrichter sowie zahlreiche „treue“ Privatpersonen ihre Päckchen in der Eisenacher Stadtverwaltung abgegeben. Mit dabei, um bei jeder Geschenkübergabe mit anzupacken: Melina Brückmann und Ulrike Hendrich, die von ihrem Arbeitgeber dafür extra freigestellt wurde. Beide Frauen kennen Annette Backhaus seit vielen Jahren und unterstützen sie immer wieder gerne.





Die Eisenacher Weihnachtsstrauß-Aktion fand in diesem Jahr bereits zum 22. Mal statt. Die Pakete werden den Kindern über die verschiedenen Kinder- und Jugendhäuser, Kinderheime, Frühförderstellen, Heilpädagogische Einrichtungen an sowie Familienhelfer der Stadt überreicht.

Auch beteiligt war die BMW Group: Daniela Tenzer (von links), Robert Frittrang (Geschäftsführer), Andre Gerschler (Betriebsrat) mit Annette Backhaus. Foto: Stefanie Hoffmann / Stadtverwaltung Eisenach

Ebenso vor Ort waren am Montagnachmittag zur Übergabe der Geschenke auf dem Schlosshof Cornelia Seifert, stellvertretende Verbundleitung des AWO-Jugendhilfeverbunds und Leiterin des Hauses Palmental, und Ilka Wolfram vom AWO Kinder- und Jugendhaus East End, um sich stellvertretend für die beschenkten Kinder zu bedanken. Ilka Wolfram hatte ein kleines Dankeschön dabei, dass sie den Bosch-Mitarbeitern überreichte: Ein Plakat mit Bildern der vergangenen Jahre, die zeigen, wie sehr sich die Kinder immer wieder über die Geschenke freuen. „Natürlich bekommen auch die anderen Unternehmen ein ebenso gestaltetes Plakat“, versprach Annette Backhaus.