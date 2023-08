Eisenacher SPD und CDU laden wieder zum gemeinsamen Gedenken an den Mauerbau an den Grenz-Gedenkstein in Göringen ein.

Erinnerung an Maueropfer in Göringen

Göringen. Am Sonntag, 13. August, in Göringen

62 Jahre nach der Errichtung der Berliner Mauer und der Befestigung der innerdeutschen Grenze gedenken die Ortsverbände von CDU und SPD am kommenden Sonntag, 13. August, auch in diesem Jahr gemeinsam der Opfer von Diktatur und Gewalt gedenken. Treffpunkt dafür ist um 10 Uhr am Gedenkstein in der Lauchröder Straße (Höhe Bushaltestelle) im Eisenacher Ortsteil Göringen.

Mahnende und erinnernde Worte werden Landtagsabgeordneter Raymond Walk für die Eisenacher CDU, Oberbürgermeister a.D. Gerhard Schneider und Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph für die Eisenacher SPD sprechen. Dazu gibt es Musikstücke und eine Kranzniederlegung am Gedenkstein.