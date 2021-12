Ein feste Burg ist unser Gott – steht über dem Haupteingang der Eisenacher Georgenkirche, in der am 3. Advent eine weitere Bibelverkostung ansteht.

Erinnerung an Theologen Hertzsch

Eisenach. Besondere Ausgabe der Bibelverkostung.

Am dritten Advent (Sonntag, 12. Dezember) wird es eine besondere Ausgabe der Bibelverkostung in der Eisenacher Georgenkirche geben. Sie ist dem 2015 verstorbenen Professor für Praktische Theologie Klaus-Peter Hertzsch gewidmet. Beginn ist um 10 Uhr.

Der in Eisenach Am Ehrensteig aufgewachsene Klaus-Peter Hertzsch gehörte über Jahrzehnte zu den eindrücklichsten Predigern in Deutschland. Seine Auslegung des Besuchs von Maria bei ihrer Verwandten Elisabeth aus dem Lukas-Evangelium ist eine bis heute gültige Interpretation des Bibeltextes und ein wundervolles Beispiel einer erzählenden Predigt, die für Klaus-Peter Hertzsch typisch war.

Gelesen wird der Text von Carmen Jäger. Sie ist Pfarrerin im Ruhestand und war Rundfunkbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen und Schülerin von Klaus-Peter Hertzsch.

Als die Predigt das erste Mal gehalten wurde, erklang im Gottesdienst auch die Motette „Übers Gebirg Maria geht“ von Johannes Eccard. Die Predigt nimmt darauf Bezug und das Stück wird auch am kommenden Sonntag im Gottesdienst zu erleben sein.

Der Gottesdienst wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, 13. Dezember, 10 Uhr wiederholt, www.wartburgradio.org