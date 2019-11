Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erlös für Kinderprojekte in Eisenach

Wer fünf Euro für einen guten Zweck bezahlt, bekommt dieser Tage einen von 3000 Adventskalendern, die der Lions-Club Eisenach-Wartburg verkauft. Das Projekt gibt es seit einigen Jahren. Das Titelbild zeigt diesmal den früheren Eisenacher Chefarzt und ärztlichen Direktor Volker Sinn vor dem Creutznacher Haus beim Musizieren mit zwei Eisenacher Kindern. Er ist auch ein Lions-Mitglied. Ein stimmungsvolles Motiv, wie Lions-Präsident Arne Setzepfandt findet. Versteckt ist hinter den 24 Türchen eine große Lotterie mit Preisen im Wert von 8500 Euro. Sachpreise sind darunter zu finden wie ebenso Hotel- und Restaurantgutscheine, gespendet von Firmen aus der Wartburgregion.

Mit dem Verkauf bringe sich der Club wie seit vielen Jahren aktiv in die sozialen Belange der Stadt ein, betont Setzepfandt. Der Erlös aus dem Verkauf soll in Bildungs- und Jugendprojekte der Stadt fließen . Unter anderem für die Angebote „Klasse 2000“ und „Kindergarten plus“. Noch bis 30. November läuft der Verkauf unter anderem im Steigenberger-Hotel „Thüringer Hof“, bei Bäcker Liebetrau in der Lutherstraße, in der Buchhandlung „Leselust“, in der Apotheke am Nikolaitor, in der Touristinformation am Markt sowie in der Agentur von Arne Setzepfandt in der Kleinen Löbergasse.

Die Gewinner werden täglich in der Tageszeitung sowie im Internet unter www.lions-eisenach.de veröffentlicht.