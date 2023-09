Erntedankfest in einer Kirche (Symbolbild).

Erntedank in der Paul-Gerhardt-Kirche in Eisenach

Eisenach. Besucher können am Sonntag, 24. September 2023, Erntegaben mitbringen.

In der Paul-Gerhardt-Kirche am Eisenacher Wartenberg wird am Sonntag, 24. September, ab 10.30 Uhr, Erntedank gefeiert.

Äpfel, Birnen, Tomaten, Brot und Trauben – so dufte es in den Kirchen, wenn Erntedank begangen werde, heißt es in der Ankündigung. Sie seien bunt und reich geschmückt mit Gottes guten Gaben, die auf Feldern, Bäumen und Beeten gewachsen sind.

Erntegaben sind sehr willkommen, gern auch in haltbarer Form. Sie werden an das Eisenacher Frauenhaus gegeben.