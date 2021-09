Das britische Ensemble Solomon's Knot gastiert im Rahmen der Thüringer Bachwochen in der Eisenacher Georgenkirche – am 15. September.

Eröffnungskonzert der Thüringer Bachwochen erklingt in der Eisenacher Georgenkirche

Eisenach. Die Thüringer Bachwochen werden am 8. September in der Wartburgstadt eröffnet.

Die Thüringer Bachwochen werden in Eisenach eröffnet. Sie haben den Programmschwerpunkt der „Passion“, ein Begriff, der eng mit den Werken von Johann Sebastian Bach verknüpft ist.

Das Eröffnungskonzert am Mittwoch, 8. September, um 19.30 Uhr in der Georgenkirche bestreitet die Niederländische Bachvereinigung. 1921 gegründet, ist sie das weltweit älteste Barockensemble. Die Leitung liegt in den Händen des renommierten Violinisten Shunske Sato. Im Gepäck hat er Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Christoph Bach und Johann Bernhard Bach.

Die junge Geigerin Elicia Silverstein, die am 13. September um 19.30 Uhr im Bachhaus spielt, steht am Beginn einer Karriere. Ihr Konzertprogramm „Die Träume und Fabeln, die ich mir ausdenke“ wurde zuletzt mit dem BBC Music Award ausgezeichnet.

Überraschend vorweihnachtlich ist das Programm des britischen Ensembles Solomon’s Knot, mit dem dieses am 15. September um 19.30 Uhr in der Georgenkirche gastiert. Die Chöre und Arien hat Bach später für sein Weihnachtsoratorium verwendet.

Mahan Esfahani kontrastiert am 20. September um 19.30 Uhr im Bachhaus. Er verbindet Bachs Musik mit neuen Klängen des Cembalos.

