Erst einmal den Druck rausnehmen

Die richtige Entscheidung zu treffen, fällt vielen schwer. Was beim Abwägen hilft und was du wirklich willst, möchte ich heute mit euch teilen. Denn uns Frauen fällt die Entscheidung meist schwerer, denn sie wägen Vor-und Nachteile länger ab, als die Männer. Doch auch wenn Männer besser darin sind, Alternativen auszuschließen, ist der weibliche Weg am Ende vielleicht doch zielführender?

Es beginnt schon am Morgen, lieber einen starken Kaffee oder doch besser einen Kräuter-Basen-Tee? Aber nach der Dusche, nachdem man überlegt hat, die Haare zu waschen oder lieber noch einen Tag zu warten, kommt schon die Entscheidung vor dem Kleiderschrank. Was ziehe ich an? Hose, Rock, Pulli oder Bluse? Sneakers oder Pumps und dann die Frage welche?

Wir treffen täglich 20.000 Entscheidungen, der Großteil zum Glück unbewusst. Das sind natürlich die kleinen Dinge, aber was ist mit den großen Entscheidungen? Soll ich mich für einen neuen Job in einer anderen Stadt bewerben? Will man Kinder, wie viele und mit wem? Und, was mache ich mit meinen Ersparnissen? Immobilien oder Aktien oder reisen? Also, wenn die Qual der Wahl wieder an der Tür klopft, dann denkt daran, nicht in Schwarz-Weiß Optionen zu denken, oft gibt es Kompromisse.

Vielleicht helfen auch Pro-und-Contra-Listen, die Stichpunkte werden schon optisch einen Unterschied ergeben. Oder einfach mal eine Nacht darüber schlafen, denn unser Unterbewusstsein kann komplexe Sachen umfassender begreifen, zumal man am Tag mit hundert anderen Dingen beschäftigt ist. Denn, das weiß jeder, die besten Dinge fallen uns ein, wenn man mal nichts zu tun hat. Und wenn eine Entscheidung unter Stress getroffen werden muss, sind die Ärzte darauf geschult unter Stress das Richtige zu machen, aber wir eben nicht und somit kann das rationale Denken blockiert werden.

Das heißt, wir konzentrieren uns auf positive Dinge und blenden negative Folgen aus, das hat zu mindestens eine Studie aus California gezeigt. Erst einmal Druck rausnehmen und analysieren, wie dringend die Entscheidung gefällt werden muss. Versucht Struktur ins Chaos zu bringen, das ist natürlich leichter gesagt, als getan. Dazu gibt es aber einige Fragen, die man sich stellen kann. Wofür bin ich verantwortlich? Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung? Was ist meine Priorität? Und welche Risiken gibt es? Vielleicht ist das nicht immer die beste Entscheidung, aber somit kann das sein Problem am besten reflektieren.