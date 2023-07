Im Rahmen des Projekts „Goldschmiede“ zur Belebung der Eisenacher Innenstadt öffnet am Frauenberg 30 eine Galerie des Kunstvereins Eisenach.

Erste Ausstellung in neuer Galerie am Eisenacher Frauenberg

Eisenach. Der Fotograf Sven Untheim stellt als erster in der neuen Galerie des Eisenacher Kunstvereins aus. Die Vernissage steht kurz bevor.

Der Kunstverein Eisenach lädt zur Vernissage in seine neue „Galerie K12“ am Frauenberg 30 ein. Am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr, öffnet dort die Ausstellung „In der Natur“ des Eisenacher Fotografen Sven Untheim.

Untheim, Jahrgang 1990, fotografiert analog. Er ist ein stiller Beobachter, der auf Spaziergängen die Landschaften und Städte seiner Heimat erkundet. Sein Blick sei wach und kritisch, liebevoll und ungeschönt. Untheim ist „Artist in Residence“ des Kunstvereins. Die „Galerie K12“ entstand im Zusammenhang mit dem Projekt „Goldschmiede“ zur Belebung leerstehender Geschäfte in der Innenstadt.

