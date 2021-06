Eisenach. Der Lockdown war lang. Jetzt nimmt das öffentliche Leben so langsam wieder Fahrt auf. Auch mit Märkten.

Auch wenn aufgrund der Wetterprognose der Hof nicht gänzlich mit Händlern belegt war, lockte am Samstag der erste mögliche Flohmarkt nach dem Lockdown Interessierte in großen Scharen in die Wandelhalle. Veranstalter Gerald Wagner freute sich über viele glückliche Gesichter. Der nächste Markt ist am 26. Juni in der Wandelhalle.