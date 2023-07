Erster Pflege-Fachtag des Wartburgkreises

Gerstungen. Anmeldungen für Fachvorträge sind noch bis zum 22. August möglich.

Wie können Rahmenbedingungen gestaltet werden, damit die Versorgung Pflegebedürftiger ebenso wie die Unterstützung pflegender Angehöriger gut gelingen können?

Zu einem Austausch hierüber lädt der erste Pflege-Fachtag des Wartburgkreises am Montag, 4. September, von 9 bis 15 Uhr, in den Bürgersaal „Rautenkranz“ in Gerstungen ein. Mehr als 20 Fachaussteller informieren und beraten, heißt es hierzu in einer Ankündigung. Wer auch an zwei Fachbeiträgen sowie an einer Podiumsdiskussion teilnehmen möchte, der muss sich bis zum 22. August anmelden. Die Anmeldung erfolgt online über: https://befragung.wartburgkreis.info/Pflegefachtag, über Telefon: 03695/ 60 46 01 oder im Seniorenbüro Wartburgkreis.