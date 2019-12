100-jähriges Fachgeschäft bekam erstes Kühlhaus Eisenachs

An dem Tag, an dem der Schriftsteller Theodor Fontane, 100 Jahre alt geworden wäre, bekommt Herrmann Marschall in Eisenach ein wichtiges Schriftstück in die Hand. Am 30. Dezember 1919 erhält der damals 39-jährige den vom Vorstand der Wartburgstadt unterzeichneten Anmelde-Schein für eine Wild- und Geflügelhandlung. Auch nach einem vollen Jahrhundert residiert „Wild & Geflügel Marschall“ noch an seinem Geburtsort, der Löberstraße 19 in Eisenach.

Gründer mit Weitsichtinvestiert in 30erJahren

Mit Weitsicht investiert Herrmann Marschall in den 1930er Jahren in ein modernes Vorkühl- sowie Tiefkühlhaus. „Mein Vater erzählte, dass es das allererste in Eisenach gewesen ist“, spricht Herrmann Marschalls Enkelin Elke Adler heute über die Erinnerungen ihres Vaters Gerhard Marschall. Das Tiefkühlhaus hält mehr als sechs Jahrzehnte durch. Erst mit der Rückübertragung nach der Wende ersetzen es Handwerker durch ein moderneres. Bei diesen umfangreichen Sanierungsarbeiten im Jahr 1993 entsteht im kleinen Ladengeschäft mehr Platz für die Kunden und für einen Mittags-Imbiss.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg stirbt Hermann Marschall. „Mein Vater musste das Geschäft urplötzlich übernehmen und war noch keine 18 Jahre alt“, erzählt Elke Adler über Gerhard Marschall. Obwohl dessen Bruder Werner noch Schulkind ist, packt er nach der Schule tatkräftig mit an und hilft, die Wild- und Geflügelhandlung durch die damals schwierigen Zeiten zu führen. Während die Gastwirtschaft am Parkplatz der Wartburgschleife regelmäßig bei Gerhard Marschall Fleisch bestellt, sitzt dieser des Öfteren in selbiger und bestellt beim Ober wiederum einen klitzekleinen Teil seiner Lieferung. „Gleich beim ersten Mal hat es gefunkt“, spricht Elke Adler über ihre Mutter Helga, die Anfang der 1950er Jahre als Haushaltshilfe und Kellnerin in diesem Parkhaus an der Wartburgschleife eine Anstellung findet. Wenig später heiratet das junge Glück in ihrem Heimatort Kleinwölkau bei Eilenburg.

Die historische Aufnahme vom Ladengeschäft HO Wild und Geflügel entstand Anfang der 1960er Jahre. Rechts schaut Elke Adler (geb. Marschall) als kleines Kind aus dem Fenster des Elternhauses. Foto: Wild und Geflügel Marschall

Auf staatliche Anordnung drängt die HO 1951 in das Unternehmen; Gerhard Marschall führt die Geschäfte fortan als Angestellter mit viel Fingerspitzengefühl und Weitsicht fort. Die DDR-Planwirtschaft verlangt, dass jährlich 20 Tonnen Wild nach Erfurt gehen müssen. Damit Kunden in Eisenach nicht in eine leere Ladentheke äugen müssen, organisiert Gerhard Marschall regelmäßig in ganz Mecklenburg zusätzlich Wild, dass HO-Laster in die Wartburgstadt chauffieren. Fünf Mitarbeiter bewältigen das enorme Arbeitspensum.

Mit Helfern verarbeiten Marschallsin der Saison tonnenweise Wild

„Im Saisongeschäft kamen mitunter größere Berge von acht oder zehn Tonnen Wild an, dann unterstützten uns zwei, drei Hilfskräfte, manchmal auch Arbeiter vom Schlachthof, denn alles musste ja schnell verarbeitet werden“, erinnert sich Manfred Adler. Das Geschäft beliefert Hotels, Gaststätten, Betriebskantinen, Krankenhäuser sowie Senioren- und Kinderheime nicht nur in Eisenach. „Bis Friedrichroda, Finsterbergen, Breitungen und Bad Salzungen hatten wir Kunden“, erzählt Elke Adler. Gerhard Marschall arbeitet weit über das Rentenalter hinaus. Als Manfred Adler 1981 in das Geschäft einsteigt, das noch unter Regie der Handelsorganisation (HO) steht, herrscht zuweilen großer Andrang: „Eine Woche vor Weihnachten gingen die Warteschlangen donnerstags um 15 Uhr sogar um die Hausecke rum bis zur Brauerei.“

Elke Adlers Schwester Gabi Sander bewies in den vergangenen Jahren nicht nur in der Buchhaltung Talent. „Eine Frau für alle Fälle“, schwärmt Schwager Manfred Adler. In wenigen Wochen darf sie sich als Ruheständlerin von den Strapazen des Arbeitslebens erholen. Auch Elke und Manfred Adler wollen dann kürzer treten. Es gehe weiter - ein Interessent sei bereits gefunden.