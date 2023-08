Beim Berufemarkt in Eisenach sind zahlreiche regionale Firmen vertreten, wie die Eisenacher Versorgungsbetriebe (evb).

Erstmals Berufemarkt am Berufsbildungszentrum in Eisenach

Eisenach. Interessierte Aussteller müssen sich noch in dieser Woche anmelden.

Für Samstag, 23. September, lädt das Netzwerk Wirtschaftsförderung zum Berufemarkt der Wartburgregion von 10 bis 14 Uhr erstmals in das Staatliche Berufsbildungszentrum (SBSZ) „Heinrich Ehrhardt“ am Standort Palmental in Eisenach ein. Erwartet werden zahlreiche Aussteller verschiedenster regionaler Branchen und Gewerke, um Auszubildende, Studierende sowie Fachkräfte für das eigene Unternehmen zu gewinnen.

Firmen und Ausbildungsbetriebe haben die Möglichkeit, sich bis Freitag, 25. August, für eine kostenfreie Teilnahme als Aussteller anzumelden.

Informationen unter www.karriereheimat.de/berufemarkt und Anmeldung unter www.berufemap.de