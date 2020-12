Erweiterte Maskenpflicht in Eisenachs Fußgängerzone

Seit 4. Dezember gilt in der gesamten Eisenacher Fußgängerzone generelle Maskenpflicht. Jens Bickel und seine Kollegen vom Bauhof stellten die entsprechenden Schilder an den Zugänge von Karlsstraße, Markt und Querstraße auf.

Eisenach. Seit 4. Dezember gilt die Maskenpflicht in der Stadt Eisenach auch außerhalb der Geschäfte. Weitere Bereiche in der Stadt und im Wartburgkreis sind betroffen.

Ordnungsamtsmitarbeiter sind eigentlich nur selten um ihren Job zu beneiden. Seit Freitag (4. Dezember), 12 Uhr, gilt dies in Eisenach allemal. Da nämlich stellten die Kollegen des Bauhofes an allen Zugängen zu Querstraße, Karlstraße und Markt Schilder (14 an der Zahl) auf. Aufschrift: „Maskenpflicht – Bedecken Sie Mund und Nase“. Das heißt, die „erweiterte Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes“ gilt in der kompletten Fußgängerzone und die Einhaltung wird vom Ordnungsamt, so die Mitteilung der Stadt, von montags bis sonntags kontrolliert. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog